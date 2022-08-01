«Никогда не узнаете»: какой секрет про Ротару знал Кобзон, но он все равно вскрылся

В Сети активно распространяется видео с Софией Ротару, где артистка неожиданно для зрителей не попадает в записанную песню. В этот момент вскрылось, что опытная звезда, оказывается, не брезгует фонограммой.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Но, как оказалось, для певицы пользоваться фонограммой — вовсе не такое уж исключение из правил, просто София Ротару делала это настолько мастерски, что сложно было заподозрить.

«Мастер пения под фонограмму — Соня Ротару. Она гениально попадает в записанную ранее песню: будет стоять рядом с вами, но никогда не узнаете, что она поет под «плюс», — говорил про Софию Ротару Иосиф Кобзон при жизни.

Источник: «Дни.ру».