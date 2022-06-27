«Никогда не считала»: ведущая «Дома-2» Ольга Орлова сделала заявление о своих ежемесячных расходах

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова дала понять, что не живет на деньги мужа.
Ольга Орлова

Ольга Орлова. Фото: соцсети

Бывшая солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова устроила в микроблоге интерактив. 

Во время общения с подписчиками звезда ответила на вопросы, которые их волнуют. Как оказалось, многим интересно, сколько денег на себя Ольга Орлова тратит каждый месяц.

Та размер своих трат озвучить отказалась, прикрывшись обтекаемой фразой о том, что денег она не считает.

Но при этом Ольга Орлова дала понять, что не живет на средства мужа, а тратит на себя только то, что сама и заработала.

«Если честно, никогда не считала, — высказалась о расходах Ольга Орлова. — Но точно не трачу больше того, что зарабатываю. Рассчитываю всегда только на свои силы».

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