«Никогда не думал, что соглашусь с ним»: Шахназаров неожиданно поддержал Покровского

Как отметил Шахназаров, его один философ отнес к поголовью, которое надо сокращать. «Это человек как бы из нашего лагеря. Оказывается, я ура-патриот. А в мозгу у меня только одна кость», - заметил Михаил Шахназаров.

Ранее Покровский заявил: «Те, кто высказался - они менее опасны, чем те, кто молчит и сидит на двух стульях. Те, кто говорит — они дурачки. Повесили на себя табличку, что они дурачки».