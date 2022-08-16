«Никогда не думал, что соглашусь с ним»: Шахназаров неожиданно поддержал Покровского

Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» неожиданно согласился с лидером группы «Ногу свело» Максимом Покровским и поддержал его мнение.
«Никогда не думал, что соглашусь с Максимом Покровским. Он сказал, что самые страшные и опасные те, кто ничего не сказал. Они промолчали. Они вернутся и начнут судить нас».
Как отметил Шахназаров, его один философ отнес к поголовью, которое надо сокращать. «Это человек как бы из нашего лагеря. Оказывается, я ура-патриот. А в мозгу у меня только одна кость», - заметил Михаил Шахназаров.
Ранее Покровский заявил: «Те, кто высказался - они менее опасны, чем те, кто молчит и сидит на двух стульях. Те, кто говорит — они дурачки. Повесили на себя табличку, что они дурачки».