«Никогда не дружили»: Запашный высказался об оскандалившемся Галкине

«Мы много лет общались, хотя никогда не дружили. Так вот я бы с Максимом просто поговорил, выслушал его аргументы, рассказал свои и посмотрел, что бы он мне ответил. Потому что сейчас он просто вещает и никто ему не отвечает в форме диалога. А я бы, например, дал совместное интервью, чтобы мы оба отвечали на одни и те же вопросы», — сказал Запашный в беседе с NEWS.ru.