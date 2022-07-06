«Никогда не дружили»: Запашный высказался об оскандалившемся Галкине

Максим Галкин с семьей уехал в Израиль четыре месяца назад. Там он дал серию концертов в начале лета, где также иронично высказывался о некоторых мировых событиях. Недавно шоумена с Аллой Пугачевой и двойняшками заметили в Юрмале, а позже в графике Максима состоится концерт в Турции.
Тем временем дрессировщик Эдгард Запашный предлагает Галкину дать совместное интервью.
Максим Галкин. Фото: Global Look Press
«Мы много лет общались, хотя никогда не дружили. Так вот я бы с Максимом просто поговорил, выслушал его аргументы, рассказал свои и посмотрел, что бы он мне ответил. Потому что сейчас он просто вещает и никто ему не отвечает в форме диалога. А я бы, например, дал совместное интервью, чтобы мы оба отвечали на одни и те же вопросы», — сказал Запашный в беседе с NEWS.ru.
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Напомним, ранее Запашный раскритиковал уехавшую Чулпан Хаматову и других звезд, сменивших место жительства в конце февраля.