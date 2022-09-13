«Никита пригласил меня на съемку»: Пенкин раскрыл суть конфликта с Михалковым

По словам Пенкина, то, что он увидел в результате, конечно, кошмар. «Там мои родители-фронтовики плохо показаны. Им кидают в лицо цветы. Это недостойно. Это неправильные вещи», - сказал Пенкин.

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Напомним, что Анна: от 6 до 18» - документальный фильм-эксперимент Никиты Михалкова, где показывается взросление его дочери Анны на фоне ключевых исторических событий в стране.