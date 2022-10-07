Никита Пресняков высказался о собственной мобилизации

Никита Пресняков написал в соцсетях, что новость о его мобилизации является неправдой. При этом артист не сказал, где конкретно он сейчас находится.

«Это фейк», — коротко заявил он журналистам.

В СМИ писали, что за артистом пришли из военкомата якобы прямо в Московский Губернский театр, где он периодически участвует в спектаклях. Однако в самом театре информацию тоже опровергли.

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Ходят слухи, что Пресняков вместе с мамой находится сейчас в США. Но в скором времени они собираются вернуться в Россию.