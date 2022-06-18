Никита Пресняков показал фото времен работы барменом в Нью-Йорке

На фотографии совсем еще молодой внук Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в модной шапочке рядом со своим американским другом.

«Нашел древнюю фотку с времен, когда еще работал барменом в свои студенческие годы в Нью-Йорке», - рассказал Пресняков.

Ранее Никита Пресняков рассказывал, что в Нью-Йорке ему приходилось несладко. Денег постоянно не хватало. Он поднимал центы около местных общежитий, на которые по скидам покупал себе еду в ресторанах быстрого питания.

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