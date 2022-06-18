Никита Пресняков показал фото времен работы барменом в Нью-Йорке

Музыкант Никита Пресняков в «Телеграм» показал снимок, который был сделан во времена его работы барменом в Нью-Йорке.
Никита Пресняков с другом. "Телеграм" Никиты Преснякова
На фотографии совсем еще молодой внук Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в модной шапочке рядом со своим американским другом.
«Нашел древнюю фотку с времен, когда еще работал барменом в свои студенческие годы в Нью-Йорке», - рассказал Пресняков.
Ранее Никита Пресняков рассказывал, что в Нью-Йорке ему приходилось несладко. Денег постоянно не хватало. Он поднимал центы около местных общежитий, на которые по скидам покупал себе еду в ресторанах быстрого питания.