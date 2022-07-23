Никита Пресняков ошарашил фанатов: «Бабушка написала песню, за все заплатила, вот и все!»

Никита Пресняков пошел по стопам звездных родственников и связал свою жизнь с творчеством. Несколько лет назад внук Аллы Пугачевой создал рок-группу Multiverse и за это время успел обзавестись своей аудиторией. Тем не менее недоброжелатели считают, что за успехом Преснякова-младшего стоит его известная родня.

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Никита признался, что ему тяжело каждый день сталкиваться с хейтом со стороны людей и доказывать им обратное. Он обратил внимание, что если бы он не был сыном и внуком известных людей, то, возможно, отношение к его музыке и к нему самому было другим.

«Если был бы просто Петей, мне бы говорили: "Красава! Сам из глубинки — и такое музло делает!". К слову, как многие музыканты моего жанра. Чем мы хуже? Ничем. Мы повернуты на качестве, чтобы уровень музыки был не ниже той же западной, но опять же, был бы я Петей, нам бы говорили, что мы лучшие. А в моем случае, учитывая, что мы пишем и делаем все своими руками, я получаю следующее: "Да, бабушка написала песню, за все заплатила, вот и все!"» — пожаловался Никита.

Ранее Никита Пресняков рассказал о болезни. Как известно, внук Аллы Пугачевой страдает от полипов в желудке. В связи с этим он придерживается определенной диеты.