«Никита не в России, как и Орбакайте»: внук Пугачевой Пресняков вслед за бабушкой и мамой уехал за границу

В эту пятницу, 7 октября, со ссылкой на источник, в Московском Губернском театре появилась информация о мобилизации Никиты Преснякова.
Сообщение было моментально опровергнуто сначала женой Никиты Преснякова Аленой Красновой, до которой дозвонились журналисты. Затем в соцсети о том, что он не мобилизован, заявил и сам Никита Пресняков.
Внук Аллы Пугачевой, правда, умолчал об одной важной детали. Мобилизовать Никиту Преснякова не могли по той простой причине, что он находится за пределами России.
Вслед за бабушкой Аллой Пугачевой и мамой Кристиной Орбакайте Никита Пресняков покинул страну. Как заверили все в том же Московском Губернском театре, временно.
«Никита сейчас не в России, как и Кристина Орбакайте. Но он скоро вернется», — сообщил источник в Московском Губернском театре.
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По материалам «СтарХита»