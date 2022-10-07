«Никита не в России, как и Орбакайте»: внук Пугачевой Пресняков вслед за бабушкой и мамой уехал за границу

В эту пятницу, 7 октября, со ссылкой на источник, в Московском Губернском театре появилась информация о мобилизации Никиты Преснякова.

Сообщение было моментально опровергнуто сначала женой Никиты Преснякова Аленой Красновой, до которой дозвонились журналисты. Затем в соцсети о том, что он не мобилизован, заявил и сам Никита Пресняков.

Внук Аллы Пугачевой, правда, умолчал об одной важной детали. Мобилизовать Никиту Преснякова не могли по той простой причине, что он находится за пределами России.