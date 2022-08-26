Никита Михалков объяснил, почему Россия не должна участвовать в борьбе за «Оскар»

Никита Михалков — глава Союза кинематографистов России — заявил, что наша страна не должна в этом году даже пытаться бороться за призы на американской кинопремии «Оскар». По мнению 76-летнего режиссера и актера, это просто бессмысленно.

Как пояснил Михалков, он вышел из российского оскаровского комитета, потому что убежден: в 2022 году участвовать в «гонке» за «Оскаром» для России нет никакого смысла.

«Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять Россию в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, просто бессмысленно», — приводит слова Никиты Сергеевича издание «РИА ФАН» со ссылкой на ТАСС.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Кроме того, Михалков вновь вернулся к вопросу создания Евразийской киноакадемии, которая могла бы стать аналогом Американской академии кинематографических наук и искусств и вручать награды за достижения в области кино.