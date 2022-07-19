Никита Михалков объяснил, чем инсталляция отличается от перформанса

Режиссер Никита Михалков в «Телеграм» высказался о современной культуре и новаторстве в искусстве.
«Вот есть такой анекдот, как бы помогающий разобраться в современных течениях. Если нагадить на порог перед дверью, позвонить в дверь и убежать - это инсталляция. Если сначала позвонить в дверь, а потом нагадить на порог - это перформанс».
Как отметил Никита Михалков, всем необходимо посмотреть фрагмент выпуска его программы «Бесогон» «Поговорим о культуре» от 2015 года.
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Напомним, что Никита Михалков – известный режиссер. Его программе «Бесогон» пользуется большой зрительской любовью.