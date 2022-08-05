Никита Малинин рассказал, как папа помог его музыкальной карьере

Музыкант Никита Малинин заявил, что отец — знаменитый музыкант Александр Малинин — помог его карьере. По его словам, отправной точкой взлета стал проект «Две звезды. Отцы и дети», где они спели вместе.
«Лето проходит в работе, пишу музыку на даче, у меня концерты с папой. После программы «Две звезды» мы решили сделать совместное выступление. Я очень рад, что удалось поучаствовать в такой передаче».
Как заметил Малинин, в его жизни сейчас не только музыка. Он счастлив в браке с девушкой по имени Наталья. Они мечтают о совместных детях. «Планируем, но как бог даст», — подытожил певец, сообщает МК.ru.
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Ранее в СМИ появлялись слухи, что Александр Малинин стал дедушкой. Многие считали, что именно у Никиты Малинина появился наследник. Правда, позже стало ясно, что информация не соответствует действительности.