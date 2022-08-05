Никита Малинин рассказал, как папа помог его музыкальной карьере

Как заметил Малинин, в его жизни сейчас не только музыка. Он счастлив в браке с девушкой по имени Наталья. Они мечтают о совместных детях. «Планируем, но как бог даст», — подытожил певец, сообщает МК.ru.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Ранее в СМИ появлялись слухи, что Александр Малинин стал дедушкой. Многие считали, что именно у Никиты Малинина появился наследник. Правда, позже стало ясно, что информация не соответствует действительности.