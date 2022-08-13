Никита Ефремов обратился в полицию из-за банкета в элитном поселке

Актер Никита Ефремов обратился в полицию из-за банкета, который устроили некие граждане недалеко от элитного поселка Николина Гора.

Выяснилось, что в данном банкетном зале часто устраивают вечеринки местные богачи. Причем проходят тусовки до глубокой ночи. Ефремов сам пытался урегулировать конфликт, но это сделать ему не удалось.

В итоге актер пришел в полицию. Владельцы зала обещали в будущем громко звук не включать, однако рядом идет строительство коттеджного поселка, поэтому сыну Михаила Ефремова расслабляться рано, сообщает МК.ru.

Напомним, что отец Никиты Ефремова отбывает наказание в колонии. По его вине в ДТП погиб невинный человек.