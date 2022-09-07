Никас Сафронов уверен, что рейтинг шоу «Голос 60+» взлетит благодаря Гузеевой

Решение назначить Ларису Гузееву ведущей телепроекта «Голос 60+» вполне оправдано, уверен народный художник РФ Никас Сафронов. Он решил вступиться за актрису и по совместительству свою давнюю подругу после того, как на нее обрушился шквал критики из-за выхода в свет новости о замене Дмитрия Нагиева.

В беседе с изданием PROZVEZD Сафронов назвал Ларису «труженицей и большим профессионалом», и выразил уверенность в том, что у нее все получится.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»