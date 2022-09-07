Никас Сафронов уверен, что рейтинг шоу «Голос 60+» взлетит благодаря Гузеевой

Решение назначить Ларису Гузееву ведущей телепроекта «Голос 60+» вполне оправдано, уверен народный художник РФ Никас Сафронов. Он решил вступиться за актрису и по совместительству свою давнюю подругу после того, как на нее обрушился шквал критики из-за выхода в свет новости о замене Дмитрия Нагиева.
В беседе с изданием PROZVEZD Сафронов назвал Ларису «труженицей и большим профессионалом», и выразил уверенность в том, что у нее все получится.
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По его словам, Гузеева может быть жесткой и прямолинейной, но при этом ее душевности всегда хватит, чтобы поддержать проигравших участников.
«Уверен, что с ее появлением рейтинги «Голоса» станут даже выше», - сказал Сафронов.
Пятый сезон проекта «Голос. 60+» стартовал на «Первом» 2 сентября 2022 года. В качестве наставников этого сезона выступают Игорь Корнелюк, Елена Ваенга, Александр Малинин и Валерий Сюткин.