Никас Сафронов рассказал о сложностях в отношениях с Олегом Янковским и Татьяной Васильевой

Никас Сафронов знаком с множеством людей со всего мира, среди которых – самые знаменитые, самые успешные. Художник рассказал, что сближается только с теми людьми, которые ему приятны.

«Я всегда мечтал о знакомстве с Таней Васильевой, известной актрисой - она прекрасна как женщина и чудо в компании. Но она совершенно другой человек, не мой», - признался Сафронов.

С другими актерами у него быстро завязывался контакт:

«Был такой потрясающий актер - Алексей Жарков. Вот он настоящий. Или Ваня Бортник, сыгравший в «Место встречи изменить нельзя» вора Промокашку, а по жизни истинный аристократ, интереснейший человек и собеседник. Закрытый на первый взгляд Станислав Говорухин был нежнейшим и теплейшим человеком, уютным и приятным», - поделился художник в интервью.

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Кроме того, он добавил, что люди на протяжении жизни могут меняться, и это тоже вносит разлад в дружбу с ними.