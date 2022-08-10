Никас Сафронов рассказал о сложностях в отношениях с Олегом Янковским и Татьяной Васильевой

Никас Сафронов знаком с множеством людей со всего мира, среди которых – самые знаменитые, самые успешные. Художник рассказал, что сближается только с теми людьми, которые ему приятны.
«Я всегда мечтал о знакомстве с Таней Васильевой, известной актрисой - она прекрасна как женщина и чудо в компании. Но она совершенно другой человек, не мой», - признался Сафронов.
С другими актерами у него быстро завязывался контакт:
«Был такой потрясающий актер - Алексей Жарков. Вот он настоящий. Или Ваня Бортник, сыгравший в «Место встречи изменить нельзя» вора Промокашку, а по жизни истинный аристократ, интереснейший человек и собеседник.
Закрытый на первый взгляд Станислав Говорухин был нежнейшим и теплейшим человеком, уютным и приятным», - поделился художник в интервью.
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Кроме того, он добавил, что люди на протяжении жизни могут меняться, и это тоже вносит разлад в дружбу с ними.
«Я дружил с Олегом Янковским. Он потом стал дружить с другими людьми, у него появилась хорошая машина и он стал играть в жизни такого серьезного богатого человека. И мы отдалились. А потом он вернулся и стал со мной таким же простым человеком, как раньше», - приводит слова Никаса Сафронова издание Аrgumenti.ru.