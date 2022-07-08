Никас Сафронов придумал памятник Юрию Шатунову

Семья покойного Юрия Шатунова объявила конкурс эскизов будущего памятника. Принять участие в отборе могут все желающие. Знаменитый российский художник Никас Сафронов рассказал о том, каким ему видится монумент в память о солисте «Ласкового мая».

«Мне видится человек в простой рубашке, руки которого тянутся к солнцу. Поэтому я вижу именно такой эскиз: фигура человека, смотрящего вверх с надеждой на то, что он сам изменит мир, и мир отзовется, осветит его своей любовью. Шатунов же боролся, доказывал, что имеет право быть под солнцем», — приводит слова Сафронова издание РИА ФАН.