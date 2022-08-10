Никас Сафронов открыл секрет: почему он изобразил Бельмондо в русском кокошнике

Никас Сафронов — известный мастер портрета. При этом его работы часто вызывают удивление и даже недоумение. Например, много разговоров вызвал портрет Бельмондо в кокошнике. Сафронов рассказал, почему сделал именно такую работу. По его словам, актер дважды подвел его, не явившись на встречу.

«Я приехал в Париж, договорился о встрече с ним и позировании. Это было в его театре. Я сидел ближе, чем он, к сцене: он на третьем ряду, а я на первом. Все время позирования он неистово следил за сценой, где репетировался новый спектакль. Все время срывался с места, что-то указывал артистам, руководил процессом. Я набросал только общие черты его лица, когда он посмотрел на часы и сказал, что ему надо убегать. Вместо обговоренного часа позировал всего минут пятнадцать», — вспоминает художник.

Они договорились встретиться на следующий день, но Бельмондо так и не пришел.

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«В мастерской, где я его прождал четыре часа, висел тот самый знаменитый портер неизвестной крестьянки в кокошнике кисти Аргунова. И я, чтобы скрасить ожидание, начал рисовать кокошник на том наброске, что я делал в театре — он мне не понравился и я все равно хотел начать портрет заново. Не пришел он ни на следующий день, ни на третий. А потом мне сказали, что он уехал на два месяца в Лондон сниматься в кино. Я махнул рукой и тоже уехал в Москву», — рассказал Сафронов в беседе с корреспондентом издания Аrgumenti.ru.

Друзья художника, французы, сфотографировали то, что получилось, и показали Бельмондо. Он разозлился, но потом оценил шутку русского художника, и между ними сохранились хорошие отношения.