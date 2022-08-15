«Никакого желания нет»: Покровский не будет общаться с музыкантами, выехавшими из России

Как добавил Покровский, к сожалению, не находит поддержки один важный его проект.

«Я достаточно громко сказал об этом в нескольких местах. У нас есть песня «Назад, Россия!». У этой песни есть англоязычная версия. Эту песню могут спеть все. Там всего три куплета, но пока этот проект не находит поддержки. Его предлагали даже госдепартаменту США. Я не хочу иметь ничего общего с американской пропагандой. Я просто хотел, чтобы мою песню спели музыканты на английском языке», — заявил Покровский.

Напомним, что Максим Покровский уехал из родной страны. Он проживает сейчас в Нью-Йорке. Из-за рубежа он уже не раз слал проклятия в адрес соотечественников.