«Никакого желания нет»: Покровский не будет общаться с музыкантами, выехавшими из России

Музыкант Максим Покровский в программе «Гроши» заявил, что не хочет иметь ничего общего даже с теми российскими музыкантами, которые уехали из страны.
«С российскими артистами я дело иметь не хочу в принципе. Где бы они ни находились. Даже те, кто выехал. Я не говорю, что отрекаюсь, не возьму телефонный звонок и не отвечу, но общаться с ними у меня никакого особого желания нет».
Как добавил Покровский, к сожалению, не находит поддержки один важный его проект.
«Я достаточно громко сказал об этом в нескольких местах. У нас есть песня «Назад, Россия!». У этой песни есть англоязычная версия. Эту песню могут спеть все. Там всего три куплета, но пока этот проект не находит поддержки. Его предлагали даже госдепартаменту США. Я не хочу иметь ничего общего с американской пропагандой. Я просто хотел, чтобы мою песню спели музыканты на английском языке», — заявил Покровский.
Напомним, что Максим Покровский уехал из родной страны. Он проживает сейчас в Нью-Йорке. Из-за рубежа он уже не раз слал проклятия в адрес соотечественников.