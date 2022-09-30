«Никакого сына у Бори никогда не было»: брат опроверг слухи о Моисееве

При жизни о Борисе Моисеева ходило много слухов. По мнению брата Маркса Толкача, многие сплетни о себе певец распускал сам ради пиара.

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Родственник заверил, что у артиста никогда не было романа с американкой Адель Тодд, новости о котором активно обсуждались в 2010 году.

Также, по словам брата, у Моисеева не было внебрачного глухонемого сына Амадеуса, о котором он сам рассказывал в интервью.