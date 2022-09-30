«Никакого сына у Бори никогда не было»: брат опроверг слухи о Моисееве

При жизни о Борисе Моисеева ходило много слухов. По мнению брата Маркса Толкача, многие сплетни о себе певец распускал сам ради пиара.
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Родственник заверил, что у артиста никогда не было романа с американкой Адель Тодд, новости о котором активно обсуждались в 2010 году.
Также, по словам брата, у Моисеева не было внебрачного глухонемого сына Амадеуса, о котором он сам рассказывал в интервью.
«Ни с какими американками он меня не знакомил. Думаю, что история с готовящейся свадьбой была фикцией. Но я знаю точно, что никакого сына у Бори никогда не было», — рассказал Толкач Prozvezd.
Напомним, Борис Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Последние годы певец, который перенес два инсульта, не появлялся на публике. По неподтвержденным данным, причиной смерти стал третий приступ.