«Никакого стыда»: Бузова показала подкачанные ягодицы в одних золотистых стрингах

Поющая ведущая похвасталась фигурой.
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова продолжает гастролировать по Югу Росиии. Концерты поющая ведущая с удовольствием совмещает с отдыхом.

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Так, накануне звезда расслабилась в отеле в Анапе. Она рассказала об этом поклонникам, опубликовав в соцсети яркое фото. Ольга позировала в бассейне, надев золотистое бикини с плавками-стрингами.

Для снимка артистка игриво повернулась к камере спиной, продемонстрировав подкачанные ягодицы.

 

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Комментируя пост, пользователи Сети разошлись во мнениях. 

«Ни дня без голых фото. Пора прикрыться»; «Такая подтянутая, умничка»; «Никакого стыда»; «Красивое тело, почему бы и не похвастаться им. Не нравится — не смотрите»; «Зачем показывать людям свои прелести?» — высказались они.

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