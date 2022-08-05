«Никакого стыда»: Бузова показала подкачанные ягодицы в одних золотистых стрингах

Ольга Бузова продолжает гастролировать по Югу Росиии. Концерты поющая ведущая с удовольствием совмещает с отдыхом.

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Так, накануне звезда расслабилась в отеле в Анапе. Она рассказала об этом поклонникам, опубликовав в соцсети яркое фото. Ольга позировала в бассейне, надев золотистое бикини с плавками-стрингами.

Для снимка артистка игриво повернулась к камере спиной, продемонстрировав подкачанные ягодицы.