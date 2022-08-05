«Никакого стыда»: Бузова показала подкачанные ягодицы в одних золотистых стрингах

Ольга Бузова продолжает гастролировать по Югу Росиии. Концерты поющая ведущая с удовольствием совмещает с отдыхом.
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Так, накануне звезда расслабилась в отеле в Анапе. Она рассказала об этом поклонникам, опубликовав в соцсети яркое фото. Ольга позировала в бассейне, надев золотистое бикини с плавками-стрингами.
Для снимка артистка игриво повернулась к камере спиной, продемонстрировав подкачанные ягодицы.
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Комментируя пост, пользователи Сети разошлись во мнениях.
«Ни дня без голых фото. Пора прикрыться»; «Такая подтянутая, умничка»; «Никакого стыда»; «Красивое тело, почему бы и не похвастаться им. Не нравится — не смотрите»; «Зачем показывать людям свои прелести?» — высказались они.