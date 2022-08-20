Никакого пуш-ап: Ольга Бузова в остромодном костюме не скрыла скромный бюст на променаде

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она давно прославилась на всю страну, так как была ведущей реалити-шоу «Дом-2».

Также Ольга после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым начала карьеру певицы. Теперь она регулярно дает концерты. Этим летом звезда успела отдохнуть в Сочи.