Никакого пуш-ап: Ольга Бузова в остромодном костюме не скрыла скромный бюст на променаде

Телеведущая без стеснения скинула жакет на улице. Она щегольнула в тонком лифе цвета Барби.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она давно прославилась на всю страну, так как была ведущей реалити-шоу «Дом-2».

Также Ольга после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым начала карьеру певицы. Теперь она регулярно дает концерты. Этим летом звезда успела отдохнуть в Сочи. 

После того, как зимой Ольга поправилась, она начала заниматься спортом. Телеведущая делает все, чтобы вернуться в форму.

Однако она по-прежнему любит ужинать в ресторанах. На днях артистка повеселилась с подругами. Она предпочла щегольнуть в коротком платье, показав свои ноги.

А накануне Ольга приехала в Омск, но перед этим устроили дефиле прямо на улице. Она покрасовалась в остромодном костюме голубого цвета с розовым принтом. Наряд в пижамном стиле в тренде в этом сезоне. Она распахнула жакет-кимоно. Бузова была в мюлях цвета Барби и лифе в тон без пуш-ап. Она блеснула скромным бюстом. 

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

 « – Зачем я вам, у меня столько недостатков.  – Что-то я не заметил. Каких?  – Я красива. Я умна. Я кусаюсь», – написала звезда.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни остались в восторге от образа. А другие ее видео подвергли критике. 

«Ольга — огонь», «Это точно! Уверенность и настрой», «Так себя ведет человек в котором море комплексов, но он /а хочет доказать обратное!», «Умна? Это она про кого?», «Свои недостатки можно проработать и превратить в достоинства», — прокомментировали пост подписчики.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  