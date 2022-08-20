Никакого пуш-ап: Ольга Бузова в остромодном костюме не скрыла скромный бюст на променаде

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она давно прославилась на всю страну, так как была ведущей реалити-шоу «Дом-2».
Также Ольга после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым начала карьеру певицы. Теперь она регулярно дает концерты. Этим летом звезда успела отдохнуть в Сочи.
После того, как зимой Ольга поправилась, она начала заниматься спортом. Телеведущая делает все, чтобы вернуться в форму.
Однако она по-прежнему любит ужинать в ресторанах. На днях артистка повеселилась с подругами. Она предпочла щегольнуть в коротком платье, показав свои ноги.
А накануне Ольга приехала в Омск, но перед этим устроили дефиле прямо на улице. Она покрасовалась в остромодном костюме голубого цвета с розовым принтом. Наряд в пижамном стиле в тренде в этом сезоне. Она распахнула жакет-кимоно. Бузова была в мюлях цвета Барби и лифе в тон без пуш-ап. Она блеснула скромным бюстом.
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« – Зачем я вам, у меня столько недостатков. – Что-то я не заметил. Каких? – Я красива. Я умна. Я кусаюсь», – написала звезда.
Поклонники разделились на два лагеря. Одни остались в восторге от образа. А другие ее видео подвергли критике.
«Ольга — огонь», «Это точно! Уверенность и настрой», «Так себя ведет человек в котором море комплексов, но он /а хочет доказать обратное!», «Умна? Это она про кого?», «Свои недостатки можно проработать и превратить в достоинства», — прокомментировали пост подписчики.