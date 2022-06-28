«Никакого переезда не было»: Худяков – об эмиграции Little Big в Америку

Депутат Роман Худяков отреагировал на заявление группы Little Big о том, что они теперь являются лос-анджелесскими музыкантами.

«Талантливые ребята» никуда не уезжали. Да, они сообщили, что теперь в Лос-Анджелесе. Для группы, которая работает для западной аудитории, живет на Западе большую часть времени, никакого переезда не было», — написал в личном блоге Худяков.

По его словам, после попытки Little Big выступить на «Евровидении» у них появился западный продюсер, да и сами они уже давно якобы перебрались работать за рубеж. Продюсер и подговорил ребят переориентироваться, считает Худяков.

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