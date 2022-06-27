«Никаких золотых гор»: раскрыт размер пенсии Татьяны Васильевой

75-летняя Татьяна Васильева раскрыла размер своей пенсии. Народная артистка России призналась, что не слишком довольна суммой, которая ежемесячно поступает на ее счет.

При этом, получает Васильева весьма и весьма неплохо. 30 тысяч рублей звезде переводит государство, и еще столько же — столичные власти (надбавка за звание).

«Никаких золотых гор. У меня надбавка только одна — от мэра Москвы. Пенсия уже долгие годы застряла на одном месте. Прибавляют что-то, но такие суммы, что их и не замечаешь», — поделилась актриса с порталом BLITZ.center.

Стоит отметить, что многие знаменитости получают значительно меньше Васильевой. Так, пенсия Лиона Измайлова составляет 30 тысяч рублей. 82-летний сатирик доволен своей выплатой. При этом, он продолжает работать.

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