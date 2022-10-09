«Никаких мужиков!»: Бородина гневно отреагировала на «бойфренда-нищеброда»

Ксения Бородина недавно показала в личном блоге, как прогуливается по ЦУМу со своим директором и детьми. Бородатый спутник звезды, рассматривая витрины, ворчал, что в магазине все на порядок дороже, чем в других местах.

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И, поскольку ведущая никак не прокомментировала это видео, люди решили, что это ее бойфренд. В телеграм-каналах про него стали писать, что у Бородиной завелся «очередной нищеброд».

Ксения Бородина, негодовала увидев эти сообщения о себе.

«Когда у желтухи голод случился. Никаких тебе презентаций новых мужиков! Никакой личной жизни на показ! Тогда уже в ход идут директора, с которыми 10 лет работаешь», - возмутилась Бородина и посоветовала направить свой фокус внимания на тех, кто намеренно демонстрирует в Сети личную жизнь.