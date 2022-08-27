Никаких денег не жалко ради любимой: сколько Прилучный потратил на свадьбу с Брутян

Пышная свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян наделала много шума. Актеры, оказывается, поженились еще весной, но поскольку невеста – из строгой армянской, то церемонию необходимо было провести по всем национальным традициям семьи.

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Жених не поскупился на праздник ради любимой. Торжество прошло в тесном семейном кругу на 60-70 человек, сообщает «Комсомольская правда». Но от этого дешевым не стало – столы ломились от угощений, напитки лились рекой, а Стас Михайлов исполнял хиты вживую. Примерная сумма, которую потратил Прилучный на свадьбу, составляет 15 миллионов рублей: наибольшая статья расходов – это декор, немало стоили угощения и свадебный торт.