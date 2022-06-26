«Никакие не совпадения»: вдова музыканта «Ласкового мая» высказалась о смерти Шатунова

«Все в мире — это энергия. Энергия группы изначально была направлена на созидание. Огромный сгусток энергии, который собирал внимание людей. После ссоры и страшной обиды внутри группы эта же энергия стала разрушать», — рассказала Карина Бурда в беседе с NEWS.ru.

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