«Никакие не совпадения»: вдова музыканта «Ласкового мая» высказалась о смерти Шатунова

Внезапная смерть Юрия Шатунова стала 16-й в истории группы «Ласковый май». Такую неутешительную статистику привел музыкальный критик Алексей Остудин.
Вдова одного из музыкантов коллектива, клавишника Алексея Бурды – Карина Бурда считает, что череда трагедий с участниками коллектива — «никакие не совпадения», а «метафизика, никакого колдовства и магии». По ее мнению, все это происходит из-за ссоры основателя группы Андрея Разина и автора песен «Ласкового мая» Сергея Кузнецова.
«Все в мире — это энергия. Энергия группы изначально была направлена на созидание. Огромный сгусток энергии, который собирал внимание людей. После ссоры и страшной обиды внутри группы эта же энергия стала разрушать», — рассказала Карина Бурда в беседе с NEWS.ru.
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