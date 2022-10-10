«Никакая Брутян не затмит»: Муцениеце в струящейся юбке и топе-цветке обнажила точеную фигуру на камеру

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в России и может похвастаться яркими ролями. Многие зрители знают ее благодаря сериалу «Закрытая школа».

Примечательно, что артистка была в браке с Павлом Прилучным. Их считали одной из самых ярких пар в шоу-бизнесе, но в 2020 году они развелись.