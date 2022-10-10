«Никакая Брутян не затмит»: Муцениеце в струящейся юбке и топе-цветке обнажила точеную фигуру на камеру

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в России и может похвастаться яркими ролями. Многие зрители знают ее благодаря сериалу «Закрытая школа».
Примечательно, что артистка была в браке с Павлом Прилучным. Их считали одной из самых ярких пар в шоу-бизнесе, но в 2020 году они развелись.
В этом году Прилучный снова женился. Он теперь состоит в отношениях с Зепюр Брутян. Поклонники заметили, что актриса с армянскими корнями очень похожа на Агату.
Звезда сериала «Мажор» устроил пышную свадьбу с избранницей. Потом Муцениеце сожалела, что ее с детьми на праздник не позвали.
На этот раз артистка приняла участие в фотосессии. После развода она постройнела и стала одеваться более женственно.
Агата позировала в топе-цветке и струящейся юбке макси. Она оголила плоский живот и подчеркнула изящные изгибы фигуры.
Бывшая жена Прилучного сразила своей точной талией поклонников. Лук дополняли перчатки с украшениями
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Многие восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами.
«Никакая Брутян не затмит», «Такую Агату мы еще не видели! Блистай», «Потрясающе прекрасно!», «Шикарная просто», «Красиво. Стильно. Эмоционально», «Шикарная женщина», «Фигура просто бесподобная», «Как похожа на вас Зепюр, но вы настоящая», — написали подписчики.