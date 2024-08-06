Вдовец Легкоступовой о покойной певице: «Она до конца своих дней боялась Пугачеву»

Алла Пугачева так долго выступала на сцене, что стала легендой. Она исполнила множество хитов. У нее были враги, с которыми певица научилась бороться. Одно время от слова Примадонны многое зависело. Об этом рассказал Игорь Наджиев. Он сам сталкивался с подставами певицы на музыкальных конкурсах и простых концертах. По его словам, Алла Пугачева просто запретила его, так как продвигала Филиппа Киркорова. Он также рассказал, что из-за Аллы Борисовны страдала и Валентина Легкоступова.

Это подтвердил вдовец исполнительницы хита «Ягода-малина» Юрий Фирсов. Он рассказал, как Примадонна отправила бандитов к Легкоступовой.

«К ней приезжали в Тулу «посланники» от Пугачевой. Они угрожали ей физической расправой с особым цинизмом, если она будет совершать попытки работать с людьми, которые ей не принадлежат. Кого именно они имели в виду, мне неведомо. Но Валечка тогда была дико напугана», – поделился Фирсов, пишет « МК ».

Он отметил, что по этой причине его жена пропала с телеэкранов. По его словам, тогда Валентина Легкоступова занялась семьей и родила дочку Анетту. Вдовец артистки заявил, что лишь потом она снова стала робко возвращаться на сцену.