Распутина помирилась с Киркоровым, который украл ее песню: «Мы же 10 лет с ним не разговаривали»

Мария Распутина исполняет множество хитов. Она блистает на сцене с песней «Роза чайная». Артистка в 60 лет продолжает строить карьеру. Она в новом интервью осудила поведение Аллы Пугачевой, которая нелестно высказывается в адрес россиян. Примечательно, что она считала Примадонну своим кумиром. Также у Марии Распутиной много воспоминаний, связанных с Филиппом Киркоровым. Она вспомнила, как их общение оборвалось на длительное время из-за поступка поп-короля.

«В 2002 году мы встречаемся с Филиппом на Средиземном море в Турции и все. Мы же 10 лет с ним не разговаривали из-за одной песни, которую написал Леонид Дербенев. Мне Дербенев ее написал, а он ее слямзил и первым записал, и показал в эфире.

Да, я обиделась. Вы что! Дербенев на него наехал! Он писал на него петицию: «Я запрещаю артисту Филиппу Киркорову исполнять данные произведения, писал для артистки Распутиной». Это предприимчивость — натура Филиппа Киркорова», — пояснила Распутина в YouTube-канале «Аргументы и Факты».