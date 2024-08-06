Филипп Киркоров отдыхает с дочкой и сыном на курорте острова Крит: «Наконец-то вместе!»

Филипп Киркоров уже давно стал легендарым исполнителем. В этом году у него были трудности с выступлениями из-за вечеринки у Насти Ивлеевой. Певец несколько месяцев не появлялся ни на сцене, ни на телевидении. Однако потом ему удалось добиться прощения. Он даже снялся в новом проекте с Денисом Дороховым. Съемки картины проходили в Сочи, где разбушевалась стихия, и артист застрял в горах, но ему удалось оттуда спастись.

А на днях Филипп Киркоров устроил отпуск. Он поехал в Грецию с сыном Мартином Киркоровым и дочкой Аллой-Викторией Киркоровой. Раньше они с ним проводили много времени. Но в этом году певец отправил их учиться в школу в Дубае, поэтому успел соскучиться. На новых кадрах Филипп Киркоров обнимает наследников, красуясь на дорогом курорте на острове Крит.