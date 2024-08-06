Беременная Мария Погребняк хочет дать будущему ребенку патриотическое имя

Мария Погребняк много лет была в браке с футболистом Павлом Погребняком. Она не скрывает, что со школы была вместе со спортсменом. Блондинка родила от него четверых сыновей. А в 2023 году она развелась с избранником. Вскоре подруга Ольги Бузовой уже стала выходить в свет с новым избранником. Им оказался бизнесмен Игорь Головинский. Весной этого года уже после участия в шоу «Сокровища императора» Мария Погребняк сообщила, что готовится к свадьбе, а затем объявила о беременности.

Мария Погребняк готовится к родам, так как находится уже на девятом месяце. Светская львица рассказала, что у нее будут естественные роды. Она решила не узнавать пол будущего ребенка заранее.

Но имена Погребняк уже придумала. Она хочет назвать малыша патриотично.

«Мальчик: Владимир. Девочка: Россияна», — заявила звезда.