Брухунова засняла сына Петросяна, который катает сестренку в коляске на отдыхе в Сочи

Татьяна Брухунова уже давно состоит в браке с Евгением Петросяном. Она не скрывает, что погружена в дела, так как является еще и помощницей юмориста. Но также жена артиста растит двоих детей.

Четырехлетний сын Ваган становится все более самостоятельным. А вот дочке Матильде пока нет и года. Недавно Татьяна Брухунова покрестила кроху, а потом устроила длительный отпуск. Вместе с детьми она отдыхает в Сочи на роскошной вилле.

На этот раз Татьяна Брухунова выложила новые снимки с курорта. Она подловила сына, который решил сам покататься сестру в коляске. Ваган был в костюме с шортами и сандалиях. Он двумя руками катил коляску, в которой была Матильда. Девочка вытянула ножки, сидя в розовом костюме.