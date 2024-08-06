Брухунова засняла сына Петросяна, который катает сестренку в коляске на отдыхе в Сочи

Татьяна Брухунова уже давно состоит в браке с Евгением Петросяном. Она не скрывает, что погружена в дела, так как является еще и помощницей юмориста. Но также жена артиста растит двоих детей.
Четырехлетний сын Ваган становится все более самостоятельным. А вот дочке Матильде пока нет и года. Недавно Татьяна Брухунова покрестила кроху, а потом устроила длительный отпуск. Вместе с детьми она отдыхает в Сочи на роскошной вилле.
На этот раз Татьяна Брухунова выложила новые снимки с курорта. Она подловила сына, который решил сам покататься сестру в коляске. Ваган был в костюме с шортами и сандалиях. Он двумя руками катил коляску, в которой была Матильда. Девочка вытянула ножки, сидя в розовом костюме.
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Ваган Петросян с сестрой. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой
«У одного из моих любимых блогеров есть такая тема, как картиночный дайджест недели. У меня намечается такой же, но на ежедневной основе. Отпуск такой отпуск. Что еще делать, как не снимать?» — поделилась жена Евгения Петросяна.
Поклонники были восхищены кадрами. Они отметили, что Ваган быстро растет. Он получил много комплиментов. А вот лицо дочери Матильды супруги пока скрывают.
«Красотка! Как старательно братик катает сестричку! Мужчина растет!» — написала подписчица mananakahidze.
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