Наджиев заявил, что 30 лет не выступал из-за запрета Пугачевой: «По сей день на некоторых каналах он действует»

Алла Пугачева уже давно стала популярной персоной. Она долгое время была главной певицей в России. Но в 2020 году артистка уехала жить за границу. После этого многие от нее отвернулись. А знакомые не перестают рассказывать, какие плохие поступки она делала раньше. Так, Алла Пугачева не давала другим артистам пробиться на сцену. Об этом знает Игорь Наджиев. Он отметил, что певица Валентина Легкоступова пострадала из-за Примадонны. Сам композитор и певец несколько раз подвергался «подставам» звезды.

В новом интервью Игорь Наджиев заявил, что именно Алла Пугачева оставила его без награды на конкурсе «Ялта-Москва-транзит». По его словам, она продвигала Филиппа Киркорова, на которого он был похож, поэтому не давала им выступать на одной сцене. Певец заверяет, что Примадонна дала приказ, чтобы его не брали ни на радио, ни на телевидение. 30 лет Игорь Наджиев не появлялся нигде. Лишь в прошлом году ему довелось принять участие в шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ.

По мнению артиста, запрет звезды до сих пор действует, хоть она и уехала за границу.

«Самое смешное, что по сей день на некоторых каналах он действует. Мне говорят: «Игорь, ну неужели запрет до сих пор?» А меня ведь по-прежнему не приглашают на один федеральный канал. Я отснялся в программе «Ты суперстар» — слава Богу. Все, особо больше нет приглашений», — сказал Игорь Наджиев.

По материалам «АиФ»