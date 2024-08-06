Игорь Николаев подарил дочке собаку: «Первая встреча Вероники и Герды!»

Игорь Николаев уже давно выступает на сцене. С ним зачастую поет его жена Юлия Проскурякова. Они счастливы в браке больше 10 лет. У пары растет дочка Вероника, которой уже восемь лет. Примечательно, что девочка любит рисовать, играть на музыкальных инструментах. А артист в свои 64 года наслаждается отцовством. Накануне Игорь Николаев сообщил радостную новость. Певец рассказал, что у них в семье произошло пополнение. Он подарил своей дочке щенка золотистого ретривера.
В соцсети Николаев выложил фото наследницы, которая держала на руках пушистого друга. Собачка оказалась «девочкой». Ей уже придумали имя.
«Первая встреча Вероники и Герды! У нас новый член семьи!» — поделился Игорь Николаев.
Игорь Николаев заснял дочку с щенком. Фото: соцсети Игоря Николаева
Поклонники поздравили звездную семью. Многие отметили, что дочка артиста даже чем-то похожа со своим питомцем. Игорь Николаев любит животных.
В мае этого года умерла его собака Зойка, которая прожила в звездной семье 14 лет и 8 месяцев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: