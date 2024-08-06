Чем сейчас занимается Водонаева?

Алена Водонаева прославилась благодаря шоу «Дом-2». Она получила журналистское образование. Однако вскоре ей удалось открыть свой Салон красоты в Москве. Она также стала вести передачи на телевидении и на YouTube. Однако за после 4 года ей также удалось развить Телеграм-канал Voda. У Алены Водонаевой почти 140 тысяч подписчиков.

И если раньше Алена Водонаева в основном работала ведущей на ТВ, а также участвовала в диджейских сетах и корпоративах, то теперь она решила сосредоточить внимание на соцсетях.

На днях Алена Водонаева рассказала, что продает бизнес. Она отметила, что Салон красоты был ее отдушиной, но ей нужно избавиться от всего, чтобы больше времени уделять сыну Богдану. Мальчику скоро исполнится 14 лет. Алена Водонаева пожаловалась, что переходный возраст наследника для нее стал ужасом.