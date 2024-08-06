Губерниев — о спортсменах, которые не могут поехать на Олимпиаду: «Нужно самим почесать голову»

Дмитрий Губерниев недавно побывал в Вологде. Он снимался в третьем сезоне шоу «Вызов». Примечательно, что комментатор остался в восторге от этой поездки. В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro он заявил, что особенно сильно его впечатляют китайские спортсмены.

Он даже обмолвился, что не был бы против, если бы Ольга Бузова стала его соведущей, хотя ранее между ними был конфликт. Губернив считает, что поехать вместо Олимпиады в Париже в Вологду и сняться в шоу «Вызов» — это отличный вариант.

Однако Дмитрий Губерниев за Играми в Париже следит. Комментатор похвалил теннисиста Даниила Медведева и каноистку Олесю Ромасенко. А вот тем российским спортсменам, которые не могут поехать на Олимпиаду, он рекомендовал не сидеть без дела.

«Мне кажется, это была проверка наших спортсменов на сообразительность, но не все ее прошли. Люди во многом привыкли, что у них есть мамки, няньки, тренеры, что все за них делают. А иногда нужно и самим почесать голову, и что-то сделать. Сейчас время такое, что мы отстранены. Но умные люди идут учиться. Есть же всякие олимпийские университеты. Но что на месте-то стоять? Если возникла такая ситуация, в конце концов, выучи язык. Хотя некоторые считают, что нам этого не нужно. Ну, хорошо, не нравится английский — выучи китайский», — заявил Дмитрий Губерниев.