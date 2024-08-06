Ксения Бородина купила еще одну квартиру в Москве: «Сделала себе подарок»

Ксения Бородина несколько лет назад развелась с Курбаном Омаровым. Она сама растит дочку Теону, а также дочку Марусю от первого брака. Бывшая ведущая «Дома-2» Ксения Бородина признавалась, что уже купила наследницам по квартире. Она также приобрела жилье в Дубае. Недавно у нее появился возлюбленный — блогер Николай Сердюков. Она рассекретила отношения с ним. Звезда заявила, что делает то, что хочет. А теперь она поделилась еще одной новостью.

Оказалось, что Ксения Бородина купила еще одну квартиру в Москве. Она выложила кадры, на которых гуляет по просторной гостиной с панорамными конами, белыми стенами, паркетом темного цвета.