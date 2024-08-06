Продюсер Сергей Дворцов заявил, что Алла Пугачева хочет дать большой сольный концерт в России

Алла Пугачева уже давно стала известной персоной. Она много лет выступала на сцене. Но недавно артистка приехала на фестиваль в Юрмале. Она напомнила, что уже 15 лет не поет. По ее словам, когда-нибудь при наличии желания она снова выступит. А позже появилась информация, что артистка намерена приехать в Россию вместе с двойняшками Лизой Галкиной и Гарри Галкиным.

Так как Алла Пугачева живет в Израиле, у нее копятся дела на родине. А теперь продюсер Сергей Дворцов заявил, что Примадонна едет в Москву, чтобы договориться о концерте.

По данным Телеграм-канала Mash, певица хочет дать большой сольный концерт до конца года. Отмечается, что ради этого она вместе с детьми запланировала недельную поездку на родину. При этом Алла Борисовна будет еще решать другие свои проблемы. Ей нужно пообщаться с юристами, выяснить, на какой площадке лучше выступать. Ко всему прочему, артистка будет пытаться помочь Максиму Галкину*, который уже два года судится, чтобы снять с себя статус иноагента.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.