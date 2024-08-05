Илья Авербух увез сыновей в Сочи, пока Арзамасова готовится к своим вторым родам в Москве

Илья Авербух после развода с Ириной Лобачевой долго был один. Он сам воспитывал сына Мартина. Но в 2020 году у него уже были отношения с Лизой Арзамасовой. Большая разница в возрасте не мешаем им находить общие интересы. Пара растит сына Льва, которой скоро отметит четырехлетие. А не так давно актриса объявила о новой беременности. Она долго продолжала работать, но на днях ушла в декрет. Звезда попрощалась с коллегами.

Уже скоро случится радостное событие. Это значит, что у пары родится еще один Лев по гороскопу. Пол будущего малыша они хранят в тайне. И пока Лиза готовится к родам, Илья улетел в Сочи. Он взял с собой своих сыновей. Фигурист будет там до 11 августа, так как в ледовом дворце «Айсберг» с аншлагами идет его юбилейное ледовое шоу «Вместе и навсегда».