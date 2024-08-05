Водонаева рассказала, как попала в тюрьму из-за Баскова на минской таможне: «Дал деньги и сказал распределить»

Алена Водонаева давно покинула шоу «Дом-2». Она общается со многими селебрити. Ей удалось поработать телеведущей. Она также имеет журналистское образование. Сейчас светская львица ведет свой Телеграм-канал.

В беседе с Ляйсан Утяшевой она рассказала, что продает салон красоты, так как хочет больше времени уделять сыну-подростку. При этом ей нравится веселиться с подругами. Звезда заверила, что она оказывается в разных ситуациях, когда видится с Наташей Гасанхановой.

«Мы познакомились, когда Наташка была пиар-директором Алекса Малиновского. Мы познакомились в Москве. Малиновский предложил мне сняться у него в клипе. Мы поехали, это было наше первое знакомство, в Минск. И нас там с Наташкой посадили в тюрьму на минской таможне. Мы 12 часов просидели, потому что Николай Басков нам дал деньги и сказал распределить, потому что у одного человека должно быть определенное количество денег. Он дал деньги на клип. И человек, который должен был по нам всем расфасовать определенную сумму, чтобы у каждого это было, он просто пошел через зеленую линию. И нас всех загребли. С нами еще была дочь Анны Седоковой, ребенок 12-летний, которая с ними сидела на минской таможне в тюрьме. И после того, как мы с Наташей отсидели, мы подружились», — поделилась звезда в передаче «Дерзкая готовка».