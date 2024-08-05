Бывший жених Бузовой Лебедев заявил, что влез в кредиты из-за телеведущей

Ольга Бузова каждый раз говорит, что хочет семью. Она жалуется, что ей сложно найти достойного мужчину. Поэтому телеведущая годами живет одна. Большую часть времени она работает. Но несколько лет назад певица попыталась найти вторую половинку на шоу «Замуж за Бузову». Победителем стал сыровар Денис Лебедев. Однако они почти сразу расстались. Звезда обвинила его в изменах и предательстве. Но благодаря шоу Денис нашел себе жену, которая недавно родила ему ребенка.

В новом интервью он рассказал, что продолжает заниматься бизнесом, хоть пока и не всегда ему сопутствует успех. По его словам, раньше от сыроварни он мог заработать 300-500 тысяч рублей, а также миллион. Но во время романа с Бузовой ему пришлось влезть в долги.

«Я, когда с Бузовой встречался, в кредит залез. Я же за все обеды платил. Я в кредитах был, но никому это не показывал. Думал, что надо вывозить. Я и сейчас каждый день решаю вопрос, как мне удивить супругу», — поделился он в YouTube-шоу «proПУСК» с Георгием Иващенко.

Также Лебедев озвучил фразу, которую слышал от телеведущей: «Ты не мужчина. В смысле?» Теперь у него крепкая семья. Победитель шоу рад, что у него так сложилась судьба.