Водонаева осудила Джигана, который назвал 44-летнюю Боню старушкой на шоу: «Ему не стыдно?»

В этом году шоу «Выжить в Дубае» стало особенно обсуждаемым из-за состава звездной команды. Там оказалось сразу две пары: Саша Стоун и Надежда Сысоева, а также Джиган и Оксана Самойлова. У многих во время съемок были конфликты. Так Виктория Боня ловила Джигана на лжи. Теперь о ситуации высказалась Алена Водонаева. Ей не понравилось поведение Стоуна. А также она осудила мужа Самойловой, который назвал 44-летнюю Боню старушкой.

«Денис Джиган! У него трое дочерей. Эти дочери когда-то станут взрослыми. Ему самому приятно будет, если какой-нибудь лысый *** назовет какую-нибудь одну из его дочерей старухой? Если мы посмотрим на эту ситуацию вот с такой глубокой философской величины, ему как самому? Ему не стыдно? У него есть жена, взрослая жена, ей не 20 лет, у него есть девчонки такие хорошие, замечательные. Они все взрослеют! Мы все каждый год становимся на год взрослее», — пояснила она.

По ее мнению, рэперу стоит думать перед тем, как говорить.

«Ну не может мужчина такое говорить про свою ровесницу. Мы все не молодеем! Мы все когда-то с этой планеты и с этой земли исчезнем. Но это странно людям что-то говорить про их возраст. При том, что Боня, объективно, ну очень красивая женщина», — высказалась Водонаева в передаче «Дерзкая готовка».