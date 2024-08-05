Алена Водонаева высказалась о Саше Стоуне: «У него всегда с какими-то девушками зарубы»

Одним из главных событий этого лета стало шоу «Выжить в Дубае». Там собралась такая звездная команда, страсти кипят каждый выпуск. В центре внимания оказался Саша Стоун, который принимает участие в проекте с Надеждой Сысоевой. На момент съемок они были парой. Однако на шоу их отношения дали трещину. На Сысоеву посыпалось много критики из-за ссор с Викторией Боней и Анной Седоковой. А потом стало известно, что Надежда плакала из-за Стоуна и называла его абьюзером. После проекта они расстались.

В шоу «Дерзкая готовка» Алена Водонаева решила высказаться о Сашей Стоуне. Она призналась, что переживала за Боню. Телеведущая была на ее стороне, когда возник конфликт из-за палаток.

«Стоун меня не удивил. О нем мне все понятно. Саша — камень. Очень симпатичный камень, который абсолютно не ловит мышей, не понимает как себя вести. Так нельзя себя вести. Он очень симпатичный. Он какими-то жизненными качествами, сейчас уже, когда он взрослеет, он мне нравится. Но когда он вот так начинает себя вести, особенно с девушками, ты сразу понимаешь все про человека, что люди не меняются. Саша не поменяется. У него всегда с какими-то девушками зарубы. При том, что внешность мне его нравится», — поделилась звезда.

Она заявила, что ждет от Стоуна букет цветов.