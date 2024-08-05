Водонаева рассказала, как дралась с Боней: «Она снимала побои»

Алена Водонаева была одной из самых ярких участниц «Дома-2». Она крутила роман со Степаном Меньшиковым, а также со многими конфликтовала. У нее были напряженные отношения с Викторией Боней. Но после ухода с проекта они обе стали успешными. Они не так давно смогли вместе поработать в шоу «Злые языки». После этого враги стали приятельницами. Они забыли все свои обиды. О том, как это произошло, Алена рассказала в передаче «Дерзкая готовка».

«У нас никогда не было классно. У нас всегда, с первого дня, была война, но это была открытая война, почти 20 лет затяжного конфликта. Это была какая-то конкуренция. А сейчас мы приятельницы. Когда мы стали вести одно шоу «Злые языки» вместе, оказавшись на одной площадке и вот так увидевшись, мы поняли, что столько лет прошло, а делить нам нечего вообще. Те ошибки и наши драки.. Мы с ней дрались! Она побои ездила снимала! Это была жесть», — поделилась звезда.

Она призналась, что теперь находится с Викой на связи. Водонаева отметила, что смотрит шоу с участием Бони «Выжить в Дубае».