Эмин Агаларов признался, что жена Алена Гаврилина его критикует: «Она очень откровенная»

Эмин Агаларов уже давно стал популярным исполнителем. Он также развивает свой бизнес. Артист не скрывает, что у него много забот, но своим детям он всегда уделяет время. У него есть сыновья и дочка от первого брака с Лейлой Алиевой. А также он растит дочку Афину с Аленой Гавриловой, которую недавно во второй раз взял в жены. Пара пережила расставание в 2020 году, но потом они снова воссоединились. Теперь артист иногда появляется на публике с возлюбленной.

На этот раз Агаларов пообщался с Машей Тилляевой. Он рассказал, какая Алена жена и как ведет себя дома. Певец намекнул, что любит ее за искренность и позволяет критиковать.

«Она умеет потушить пожар. Иногда я прихожу домой весь взъерошенный, а она потихонечку, спокойно… и немного приземляет. Она очень откровенная и иногда получаю критику: что-то делаю не так, как нужно, неправильно забочусь о своем здоровье, поправился или плохо выгляжу», — поделился Эмин.