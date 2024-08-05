Девушка Джонни Деппа Юлия Власова впервые опубликовала фото с актером

Джонни Депп является звездой мирового масштаба. Он снялся в десятках картин, а вот в личной жизни актеру часто не везет. После громкого развода с Эмбер Херд он недолго был один. Его стали замечать с 28-летней моделью из Екатеринбурга Юлия Власова. Не так давно она подтвердила, что знакома с ним. Их свела судьба на 55-м кинофестивале в Карловых Варах. Подробности отношений избранница 61-летнего актера не раскрывает.
Но накануне Юлия впервые выложила фото с Деппом. В кадре звезда Голливуда обнимает блондинку и демонстрирует нецензурный жест в камеру. Как оказалось, так он реагирует на хейтеров. Модель также сделала признание.
«Это единственное, что помогает мне выносить ненависть злобных людей», — написала она.
На фото Джонни показывает нецензурный жест всем хейтерам Юлии. Фото: соцсети Юлии Власовой
Многие в соцсети восхищаются Власовой. Многие отмечают, что желают ей большой любви. Напомним, что Депп имел бурные отношения с певицей Ванессой Паради. У них есть дети: дочь Лили-Роуз Мелоди Депп и сын Джек.
В 2019 году актер уже оказывал внимание русской девушке. Тогда у него случился роман с 24-летней танцовщицей из Санкт-Петербурга Полиной Глен. Однако они расстались, так как она не смогла пережить его разборки с Херд.
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