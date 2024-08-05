Девушка Джонни Деппа Юлия Власова впервые опубликовала фото с актером

Джонни Депп является звездой мирового масштаба. Он снялся в десятках картин, а вот в личной жизни актеру часто не везет. После громкого развода с Эмбер Херд он недолго был один. Его стали замечать с 28-летней моделью из Екатеринбурга Юлия Власова. Не так давно она подтвердила, что знакома с ним. Их свела судьба на 55-м кинофестивале в Карловых Варах. Подробности отношений избранница 61-летнего актера не раскрывает.

Но накануне Юлия впервые выложила фото с Деппом. В кадре звезда Голливуда обнимает блондинку и демонстрирует нецензурный жест в камеру. Как оказалось, так он реагирует на хейтеров. Модель также сделала признание.