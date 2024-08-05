Организаторы концертов запрещают Сергею Шнурову пить и есть вредную еду перед выступлениями

Сергей Шнуров прославился, как хулиган. Певец записал множество треков с нецензурной бранью. Он не раз оказывался в центре скандалов. У артиста даже был конфликт с Ксенией Собчак. В последнее время он не рассказывает о своей жизни. Не раз ходили слухи, что лидер группы «Ленинград» хочет переехать с семьей в Германию. Однако теперь стало известно, что у него есть ряд запретов от организаторов концертов. В документе прописано, что ему нельзя покидать страну.

Это выяснилось во время слушаний по делу о взыскании неустойки с организатора концерта Шнурова в «Лужниках». Были раскрыты условия договора, на основании которого он работает со своим агентом Дмитрием Гугучкиным.

В документе указано, что ему лучше минимизировать поездки за границу, а также сообщать о них организаторам выступлений минимум за 10 дней. Сергея просят держать себя в форме, не нервничать, а еще уделять внимание питанию и сну. А вот экстремальные виды спорта артисту нужно исключить.

«Актер должен стремиться минимизировать, а по возможности полностью исключить, употребление спиртных напитков, табака, продуктов, содержащих большое количество сахара, животного и растительного жира», — прописано в контракте, пишет KP.RU.

При этом за три дня до выступления Шнурову нужно исключить алкоголь. Множество запретов обусловлены тем, что организаторы боятся срыва концертов. Стоимость работы артиста высокая — 140 миллионов рублей за выступление.