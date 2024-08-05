Экс-участник «Дома-2» Алексей Самсонов признался, что развелся с Марией Ещенко

Алексей Самсонов ранее был участником «Дома-2». Его называли главным мачо, так как он постоянно строил отношения. Когда Алексей пришел на проект, то даже пытался оказывать знаки внимания Ольге Бузовой. Но бурный роман у него был с Элиной Карякиной. Они расходились и сходились. Потом Самсонов сделал ей предложение руки и сердца, но его выгнали из шоу за драку. Элина ушла за ним, но потом снова начались скандалы, что привело к расставанию.

В браке Алексей был с Юлией Щаулиной. Она родила сына Мирона в 2017 году. Но потом они развелись. Вскоре после этого у него завязался роман с Марией Ещенко, бывшей женой футболиста Андрея Ещенко. У нее есть дочка от прошлых отношений. С 2019 года они были в браке. Но в последнее время Самсонов перестал публиковать фото с женой. Это обеспокоило поклонников. И на прямой вопрос о разводе он дал положительный ответ.

«Да, мы развелись», — заявил Алексей.

Никаких подробностей он раскрывать не стал. Неизвестно, что послужило поводом для расставания.