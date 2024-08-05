Антон Гусев расстался с невестой, которой сделал предложение два месяца назад: «Желаю тебе найти очередного оленя»

Антон Гусев два года строил отношения Яна Герштейн. У них возникали конфликты, но два месяца назад бывший участник «Дома-2» сделал ей предложение. Примечательно, что это не спасло их. Теперь Яна объявила о том, что они расстались. Она намекнула, что избранник был ей неверен, а также высказалась о причинах размолвки.

«Я никогда не держу людей и всегда говорила: если что-то у тебя изменится — наберись смелости, скажи. Но человек, привыкший исподтишка наносить удары ножом в спину, не умеет иначе. Рассчитывая как всегда на то, что ничего не узнается», — заявила Герштейн.

Но Антон тоже не стал молчать. Он стал придерживаться другой позиции. Звезда телестройки пояснил, что его разочаровала невеста. Он спустя время понял, что она его не любит.

«Мы с Яной больше не вместе. Все, в чем я сомневался все эти 2 года отношений, все подтвердилось», — сказал Гусев.

Он назвал себя идиотом несколько раз. По словам бизнесмена, девушка его не любила, не ценила, хотя он для нее делал мужские поступки и решал ее проблемы.

«Все 2 года, я пытался доказывать, идиот, свою любовь поступками, ведь мужчина только так ее доказывает. Сегодня в очередной раз я убедился, что твоя жизнь — хайп. Твое намерение — брать, не отдавая взамен. Я думал, я встретил зрелую личность, но сегодняшними действиями в 35 лет ты доказала в сотый раз, что ты еще ребенок», — пояснил он.

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Также Антон считает, что Яна свои ошибки из прошлых отношений перенесла в их отношения. Он подчеркнул, что относился к ней очень трепетно, а также хотел сделать счастливой.

«Но, ты рядом лишь тогда, когда тебе это выгодно, когда тебе комфортно», — добавил Гусев.

Также он заявил, что готовить Герштейн не хотела и считала это адом. Бизнесмен также заподозрил ее в меркантильности. Он припомнил, как она его расспрашивала о недвижимости и отказывалась идти в рестораны, которые считала плохими.

«Я желаю тебе найти очередного Оленя, который будет верить в твою наигранную любовь и милую внешность и сказки про плохих бывших», — заявил он.