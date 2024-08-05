После смерти Анастасии Заворотнюк ее дочка путешествует, а муж вернулся к работе

Анастасия Заворотнюк снималась в кино и сериалах, а также играла в театре. Но последние пять лет актриса не появлялась на публике. Она боролась с онкологическим заболеванием. Родные оберегали ее от лишнего внимания. Артистку даже перевозили в парандже. Однако в последний год жизни она стала угасать. В мае звезда «Моей прекрасной няни» умерла. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Ее муж Петр Чернышев сильнее всех страдал. Он 40 дней приходил на могилу жены. Фигурист иногда брал с собой маленькую дочку, которой пять лет. Во время поминок на кладбище собрались дочка актрисы Анна с мужем, сын Майкл и мама Анастасии Валентина Борисовна.

Но теперь жизнь в семье Заворотнюк возвращается к привычной. Чернышев вернулся к работе. По слухам, недавно он свозил дочку на море. Но сейчас уже занят постановкой номеров для фигуристов. С 1 ноября спортсмен будет выступать на льду с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой в «Мегаспорте» в спектакле «Вечера на хуторе 2.0». Еще вдовец организовывает постановку городских массовых мероприятий. Доход ему приносит и собственная школа фигурного катания.

Сын Заворотнюк Майкл живет в Москве со своей невестой. Он редко рассказывает о себе. А вот его сестра Анна активно ведет соцсети. Осенью она планирует вернуться в Дубай, где живет с мужем-бизнесменом Тимуром Исмаиловым. Анна с ним познакомилась, когда училась в США. А пока она уделяет время бабушке. Они съездили на малую родину Валентины Борисовны.

«Теперь поняла, почему ее туда так тянуло. Остались теплые воспоминания, больше всего запомнилось, с какой теплотой нас принимали наши друзья и родственники. Такое ощущение, что только тебя они и ждали — пекли пироги, стряпали ватрушки, истопили баню, поражает теплота и гостеприимство, все-таки удивителен русский человек. Я рада, что после такого сложного периода мы нашли в себе силы перезагрузиться. Моей бабушке особенно это было нужно», — пояснила дочка Заворотнюк, посетив Казань и Нижегородскую область.